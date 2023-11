FW-EN: Brandmeldealarm im Gemeinschaftskrankenhaus

Herdecke (ots) - Gestern musste die Feuerwehr Herdecke um 11:26 Uhr in die Straße "In der Mansbach" zu einer Türöffnung ausrücken. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür und konnten den ansprechbaren Patienten an den Rettungsdienst zur Versorgung übergeben. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten für die Feuerwehr beendet. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst, war auch die Polizei an der Einsatzstelle. Rückfragen ...

