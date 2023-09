Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Eine Verletzte und hoher Sachschaden nach Wendemanöver auf der Brennerstraße

Ludwigsburg (ots)

Eine 73-jährige Autofahrerin zog sich am Mittwoch (27.09.2023) gegen 11:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Leonberg schwere Verletzungen zu. Die Seniorin fuhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Brennerstraße stadtauswärts in Richtung der Südrandstraße. Ein Stück vor ihr fuhr ein 81-Jähriger mit seinem VW Tiguan. An der Einmündung der Wasserbachstraße bog der 81-Jährige rechts ab und fuhr um die dortige Verkehrsinsel, um zu Wenden und von der Wasserbachstraße aus wieder nach links auf die Brennerstraße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der Mercedesfahrerin auf der Brennerstraße, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die 73-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 10.000 Euro an der A-Klasse und rund 20.000 Euro an dem VW.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell