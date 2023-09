Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Landau (ots)

Gestern, am 31.08.23, gegen 20.30 Uhr, ereignete sich in der Godramsteiner Straße in Landau eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Befahren der Straße in Richtung Siebeldingen ein am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und beschädigte dabei den Außenspiegel des Fahrzeuges. Vermutlich dürfte der Unfallverursacher selbst oder ein möglicher Augenzeuge des Unfalls vor Ort noch versucht haben, durch Klingeln an mehreren Häusern an der Unfallstelle den Eigentümer des beschädigten Fahrzeuges zu ermittelt. Der Unfallverursacher verließ daraufhin die Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Landau unter der 06341 / 2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell