POL-PDLD: Edenkoben - Einbruchsdiebstahl in ein Wohnanwesen

Vollmersweiler (ots) - Unter Vorhalt eines Messer sperrte in Vollmersweiler am 30.08.23 gegen 13.15h ein 39 Jahre alter Mann seinen Vater aus der Wohnung aus. Den Polizeibeamten gelang es im Anschluss Kontakt zum Sohn herzustellen und ihn in Gewahrsam nehmen. Weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde der 39-Jährige in einem Krankenhaus untergebracht. Es wurde niemand verletzt. Rückfragen bitte an: ...

