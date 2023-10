POL-BI: Zusammenstoß mit Gegenverkehr: Vier Personen verletzt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Die Beratungsstelle Bielefeld der Verbraucherzentrale NRW klärt in Kooperation mit der Polizei Bielefeld am Dienstag, den 24.10.2023, über Betrugs- und Verkaufsmaschen am Telefon auf. Werbeanrufe ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung sind gesetzlich verboten. Zahlreiche Verbraucherbeschwerden verdeutlichen jedoch, dass diese rechtswidrigen Anrufe trotzdem nicht nachlassen. "Verbraucher kostet das oftmals nicht nur Nerven, sondern in ...

mehr