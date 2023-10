Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Bankmitarbeiter erfragen PIN für Onlinebezahldienst

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-

Betrüger täuschten am Montag, 09.10.2023, als falsche Bankmitarbeiter eine Bielefelderin. Es wurden mehrere Buchungen mit Hilfe eines Zahlungsanbieters getätigt.

Eine 38-jährige Bielefelderin öffnete am 02.10.2023 einen Link, den sie per SMS auf ihrem Handy erhalten hatte. Die dort geforderten Daten trug sie jedoch nicht ein. Am Montag, 09.10.2023, gegen 09:25 Uhr erhielt sie dann einen Anruf auf ihr Handy, bei dem sich die Anruferin als Mitarbeiterin ihrer Bank ausgab. Die Anruferin behauptete, dass es auf dem Konto der Bielefelderin Unregelmäßigkeiten in Zusammenhang mit Buchungen eines Zahlungsanbieters gegeben habe. Sie fragte die 38-Jährige, ob diese Buchungen storniert werden sollten, welches diese bestätigte.

Das Opfer erhielt daraufhin zehn Nachrichten mit PINs per SMS geschickt. Am Telefon sollte sie anschließend die zugesandten "verification codes" nennen. Zudem musste sie auch eine TAN durchgeben, die sie ebenfalls per SMS erhielt.

Als die Bielefelderin am Folgetag von dem benannten Zahlungsanbieter eine undurchsichtige Mail erhielt, schöpfte sie Verdacht. Ihre anschließenden Recherchen bei dem Anbieter und ihrer Bank bestätigten den Verdacht. Insgesamt waren mehrere Buchungen in einem Reiseportal erfolgt und die Rechnungen im Wert von mehreren Hundert Euro über den Zahlungsanbieter auf ihrem Namen abgewickelt worden.

Die Polizei warnt: Öffnen sie keinen SMS-Link, den sie nicht erwarten, es könnte manipulierte Software auf ihr Handy installiert werden. Geben Sie keine PIN, TAN oder Daten am Telefon an vermeintliche Bankmitarbeiter heraus, die sie anrufen! Sondern rufen sie ihren Bankmitarbeiter des Vertrauens an.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter 0521-545-0 entgegen.ie

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell