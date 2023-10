POL-BI: Bei Anruf Abzocke?!

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Ein unbekannter Mann versuchte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15.10.2023, vergeblich in eine Tankstelle einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 01:45 Uhr betrat der Einbrecher das Tankstellengelände an der Windelsbleicher Straße, in Höhe des Südrings. Dort versuchte er mit einem Hammer gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum zu erlangen. Als der Stiel des Hammers ...

