POL-PPWP: Alkoholisierter Fahrer gefährdet mehrfach den Gegenverkehr

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Walter-Gropius-Straße einen Pkw beschädigt. Am Sonntagnachmittag stellte der Halter an seinem VW Tiguan frische Schäden an Windschutzscheibe, Motorhaube und Fahrerseite fest. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der mutwilligen Sachbeschädigung. Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers hatte er seinen Wagen am Freitagnachmittag (28. Juli) gegen 16 Uhr ...

