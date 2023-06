POL-EL: Heede - Seitenstreifen in Brand geraten

Stavern (ots) - Am Freitag zwischen 14.15 Uhr und 17.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in der Straße "Am Egels" in Stavern gewaltsam in ein Wohnhaus. Sie entwendeten dort diversen Schmuck. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer: 05952 93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr