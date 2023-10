POL-KB: Waldeck - Einbrecher in Segelschule und Bergbahn ohne Beute

Korbach (ots) - Am Donnerstagabend kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto auf dem Obermarkt in Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 20.45 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizeistation Korbach. Sie hatte einen lauten Knall gehört und bei einer Nachschau eine Personengruppe gesehen, die über den Obermarkt zog. Sie konnte beobachten, ...

mehr