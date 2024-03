Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

E-Scooter-Fahrer versäumen Kennzeichenwechsel

Am Samstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte des Reviers Friedrichshafen insgesamt sechs E-Scooter-Fahrer, die ohne Versicherungsschutz unterwegs waren. Alle sechs hatten versäumt, das Versicherungskennzeichen zu wechseln. Die Fahrer müssen sich deshalb wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten. Seitens der Polizei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch bei versicherungspflichtigen E-Rollern jährlich zum 1. März das Versicherungskennzeichen gewechselt werden muss. Das in diesem Jahr gültige Kennzeichen weist blaue Schrift auf. Die Kennzeichen mit schwarzer Schrift sind nicht mehr gültig. Ein aktuelles Versicherungskennzeichen kann bei den Versicherungen unkompliziert online beantragt werden.

Friedrichshafen

Unfallflucht am Bodensee-Center

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Sonntagmittag gegen 13 Uhr einen auf dem Parkplatz des Bodensee-Centers abgestellten Renault mutmaßlich beim Einparken beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Renault wurde im linken hinteren Bereich touchiert. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es sich beim Fahrzeug des Unbekannten um ein zumindest teilweise weiß lackiertes handelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Fahrerflucht nach Unfall

Ein in der Bodelschwinghstraße geparkter Audi wurde zwischen Samstag, 15.40 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, angefahren. Das Fahrzeug des Unbekannten streifte das Auto im unteren, rechten Heckbereich, sodass dort Kratzer entstanden. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 700 Euro beziffert. Hinweise zu dem Unfall werden vom Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 entgegengenommen.

Überlingen

Radfahrer ist alkoholisiert unterwegs

In erheblichen Schlangenlinien war ein 48-jähriger Radfahrer war am Sonntag kurz nach 14.30 Uhr auf dem Radweg an der L 200a unterwegs. Polizeibeamte des Reviers Überlingen stoppten den 48-Jährigen mit seinem Damenrad. Während der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Auf Grund dessen musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung fällig, da der Radfahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Überlingen

Pöbler fährt alkoholisiert

Nachdem ein 27-jähriger Randalierer am Sonntagnachmittag Gäste in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße angepöbelt hatte, fuhr er sichtlich betrunken mit seinem Auto davon. Die Fahrt endete jedoch jäh, da er schon kurze Zeit später von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen angehalten und kontrolliert werden konnte. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass der Mann tief ins Glas geschaut hatte. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 27-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Zunächst war der sichtlich Betrunkene nicht dazu im Stande, einen Atemalkoholtest durchzuführen, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Dort schaffte er den Test, der einen Wert von über 2,3 Promille ergab. Der Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Markdorf

Auf dem Heimweg zusammengeschlagen

Von drei bislang unbekannten Männern ist am frühen Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr ein 57 Jahre alter Besucher einer nahegelegenen Lokalität auf seinem Heimweg in der Ensisheimer Straße angegriffen worden. Einer der Täter soll dem Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Weitere Schläge durch die anderen beiden konnte der 57-Jährige eigenen Angaben zufolge abwehren. Anschließend soll die Gruppe in Richtung Kluftern geflüchtet sein. Die Täter sollen von osteuropäischem Erscheinungsbild und etwa zwischen 18 und 25 Jahre alt gewesen sein. Hinweise zu Tat und Tätern werden beim Polizeiposten Markdorf, der wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, unter der Rufnummer 07544/9620-0 entgegengenommen.

Markdorf

Verunfallter Pedelecfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Der 81-jährige Pedelec-Fahrer, der am 28.02. in Ittendorf mit einem Lkw kollidiert ist (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5725066), ist im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Meersburg

Großeinsatz wegen beschädigter Gasleitung

Am Sonntag kurz nach 11 Uhr hat ein Anwohner eine Gasleitung im Mauthnerweg beschädigt, weshalb die umliegenden Gebäude durch Rettungskräfte evakuiert werden mussten. Im Rahmen von Bauarbeiten im Garten bohrte der 72-Jährige Erdlöcher. Hierbei beschädigte er eine im Erdreich verlaufende Gasleitung. Der Mann setzte umgehend einen Notruf ab, sodass die Freiwillige Feuerwehr schnell vor Ort sein und Evakuierungsmaßnahmen einleiten konnte. Personen deren Wohnungen sich in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort befanden, mussten diese umgehend verlassen. Mitarbeiter der zuständigen Stadtwerke brachten das Leck zügig unter Kontrolle, sodass die Anwohner nach etwa zwei Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell