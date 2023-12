Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 02.12.2023

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am 01.12.2023, im Zeitraum von 08:00 bis 09:15 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug einer 45-jährigen aus Varrel. Der Pkw der 45-jährigen Fahrzeughalterin war auf dem Parkplatz eines Eiscafes an der Langen Straße von ihr abgestellt worden. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher ist seinen Pflichten nicht nachgekommen und entfernte sich unberechtigt vom Unfallort. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04271-9490 beim Polizeikommissariat in Sulingen zu melden.

Stuhr - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitagabend verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Pillhauer Straße im Ortsteil Moordeich. Hierbei hebelten die Täter ein Dachfenster auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Insgesamt wurde eine Bargeldsumme von ca. 1.000 Euro entwendet. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Diepholz unter der Tel.: 05441/971-0 entgegengenommen.

Stuhr - Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Am Freitagabend, gegen 18:20 Uhr, kam es in Stuhr, Ortsteil Groß-Mackenstedt, in der Harpstedter Straße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Pkw-Fahrerin. Eine 71-jährige Stuhrerin befuhr mit ihrem Dacia die Harpstedter Straße und wollte nach rechts auf das Gelände einer Bank abbiegen. Dabei übersah sie einen Stuhrer, der mit seinem Fahrrad in die gleiche Richtung fuhr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 800 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell