Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Erneuter Zeugenaufruf nach Körperverletzung auf dem Brockumer Markt +++

Diepholz (ots)

Wie bereits am 01.11.2023 berichtet, wurde ein 30-Jähriger am Sonntag, dem 29.10.2023, um etwa 02:20 Uhr, im Festzelt "Fangmann" durch eine noch unbekannte männliche Person angegriffen und schwer verletzt. Der Täter schlug dem 30-Jährigen mit einem Glasgefäß ins Gesicht, wodurch dieser schwere Schnittverletzungen davontrug. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass mehrere Zeugen gegen etwa 02:30 Uhr eine männliche Person mit einer Handverletzung in der Nähe der Brockumer Kirche gesehen haben. Diese Person soll sich nach einem Taxi erkundigt haben. Möglicherweise besteht ein Bezug der Person nach Stemwede. Eventuell könnte es sich bei der Person auch um einen Zeugen handeln. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Lemförde (Tel. 05443/203 440) oder die Polizei Diepholz (05441/971-0) zu verständigen. Zudem hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet, welches unter dem Link https://nds.hinweisportal.de/20231029-koerperverletzung-brockumermarkt oder den aufgeführten QR Code erreicht werden kann. Hier können (auch anonym) Hinweise, aber auch Fotos und Videoaufnahmen aus der Tatnacht eingereicht werden. Die Ermittler interessieren sich insbesondere für Aufnahmen, die ab 01:00 Uhr im Bereich der mittleren großen Theke entstanden sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell