Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis, Warnung vor Falschmeldung - Weyhe, Nachtrag zur Körperverletzung durch Jugendgruppe - Sulingen, Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Samstag, 21 Uhr und Montag, 13 Uhr, verschaffte sich eine noch unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Im Mühlengrunde. Es wurden ein Rasenmäher und ein Grill entwendet. Hinweise können der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0 mitgeteilt werden.

Weyhe - Nachtrag zur Körperverletzung durch Jugendgruppe

Am Samstag, gegen 15:50 Uhr, soll es in der Rosenstraße in Weyhe zu einer gefährlichen Körperverletzung, ausgehend von mehreren Jugendlichen zum Nachteil eines 52-jährigen Mannes, gekommen sein. Aufgrund des am Montag veröffentlichten Zeugenaufrufs meldete sich nun eine Zeugin des Vorfalls bei der Polizei. Die weiteren Ermittlungen führten zu der Erkenntnis, dass die Jugendlichen nicht auf das stark alkoholisierte Opfer eingetreten haben. Vielmehr sei eine Rangelei zwischen dem Mann und einem der Jugendlichen entstanden, an der das Opfer nicht ganz unschuldig zu sein scheint.

Syke - Verkehrsunfallflüchtiger gesucht

Ein Unfallverursacher oder Zeugen werden zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht, welche sich am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, auf dem Parkplatz des Famila Marktes in Syke zugetragen hat. Der 69-jährige Geschädigte parkte mit seinem blauen VW rückwärts aus einer Parklücke aus. Zeitgleich fuhr hinter dem Geschädigten ein schwarzer Mercedes ML ebenfalls rückwärts aus einer Parklücke. Beide PKW stießen mit den Hecks zusammen. Der Mercedes entfernte sich schließlich unerlaubt vom Unfallort. Es soll sich um einen schwarzen Mercedes ML älteren Baujahres handeln. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242/969-0, entgegen.

Sulingen OT Klein Lessen - Sachbeschädigung an Eingangstür

Am Mittwoch, um 04:40 Uhr, wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses durch einen lauten Knall geweckt. Das Einfamilienhaus befindet sich an der B214 neben einer Gaststätte. Eine noch unbekannte Person beschädigte mutwillig die Scheibe der Eingangstür mit einem kleinen Metallgeschoss. Der Sachschaden wird auf etwa 500EUR geschätzt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, zu informieren.

Barnstorf - Nach Unfall überschlagen

Ein 61-jähriger Barnstorfer befuhr am Mittwoch, um 11:50 Uhr, mit seinem PKW den Moorweg. An der Einmündung zum Peperweg missachtete der 61-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden Transporters. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der PKW und wurde auf eine Hecke geschleudert. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein 35-jähriger Beifahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 21.000EUR geschätzt.

Landkreis / Barnstorf - Falschmeldung über Organhandel

Die Polizei weist auf eine Falschmeldung hin, die derzeit im Landkreis geteilt wird und für Verunsicherung unter Eltern sorgt. Teil der Falschmeldung ist ein Foto mehrerer erwachsener Männer und Frauen und der Hinweis, dass diese "Kinder klauen und deren Organe verkaufen" würden. Diese und ähnliche Falschmeldungen werden derzeit über Social Media in ganz Deutschland verbreitet und dienen lediglich der Panikmache. Die Verfasser sind in der Regel unbekannt. Wer solche Kettenbriefe per WhatsApp oder Facebook erhält, sollte besonnen reagieren und diese kritisch hinterfragen. Bei Unsicherheiten kann jederzeit die Polizei verständigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell