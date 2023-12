Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Polizei sucht Eigentümer - Syke, Einbrüche in zwei Geschäfte - Sulingen, Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt ---

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Diepholz (ots)

Weyhe - Polizei sucht Eigentümer

Am 18.11.2023 fand ein Jäger einen Beutel auf einem Feld in der Erichshofer Heide. In dem Beutel befanden sich diverse Schmuckgegenstände und ein Foto eines blonden Jungen. Der oder die Eigentümer des Schmucks konnten bislang nicht durch die Polizei ermittelt werden. Auch die Umstände des Abhandenkommens sind derzeit noch unklar. Wer Schmuckstücke als sein Eigentum erkennt oder Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0, zu verständigen.

Weyhe - Ins Auto eingebrochen

Ein etwa 20-jähriger, namentlich noch unbekannter, Mann soll am Donnerstag, zwischen 14:25 Uhr und 14:30 Uhr, ein Auto aufgebrochen haben, welches auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Hauptstraße gestanden hat. Aus dem Auto wurde eine Handtasche entwendet. Der junge Mann hat möglicherweise in einem azurblauen Kleinwagen am Tatort auf seine Gelegenheit gewartet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man keine Wertgegenstände in geparkten Autos belassen sollte, auch wenn man diese nur kurz verlasse. Hinweise können der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0, gemeldet werden.

Syke - Einbrüche in zwei Geschäfte

In der Donnerstagnacht kam es zu zwei Geschäftseinbrüchen, zu denen die Polizei nach Zeugen sucht. Am Donnerstag, gegen 03:15 Uhr, wurde eine Zeugin auf den Alarm eines Textil Discounters in der Straße Herrlichkeit aufmerksam. Sie verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten konnten an dem Gebäude ein aufgebrochenes Fenster feststellen. Sie durchsuchten daraufhin das Geschäft, konnten den oder die Täter aber nicht mehr antreffen. Ob es Diebesgut gibt, ist noch unklar. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Hauptstraße, in der dortigen "Hache" Apotheke, zwischen etwa 03:00 Uhr und 07:35 Uhr. Ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242/969-0, zu melden.

Marl - Bei Glätte von der Straße abgekommen

Eine 20-jährige Lemförderin befuhr am Donnerstagmorgen, um 06:40 Uhr, mit ihrem PKW die Lemförder Straße in Fahrtrichtung B51. Aufgrund von Glätte kommt die junge Frau mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und landet im Straßengraben. Sie und ihr 24-jähriger Beifahrer werden leicht verletzt. Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens kümmert sich bis zum Eintreffen der Polizei um die beiden Personen. Der Sachschaden wird auf 2.000EUR geschätzt.

Bassum - Verkehrsunfallflüchtiger gesucht

Einen Parkplatzrempler mit Sachschaden verursachte eine noch unbekannte Person auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Marie-Hackfeld-Straße. Die Geschädigte parkte ihren roten Mitsubishi Lancer am Donnerstag, gegen 08:00 Uhr, auf dem Parkplatz ab. Als sie um 14:40 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie frische Lackschrammen an der vorderen linken Stoßstange fest. Der Sachschaden wird auf 5.000EUR geschätzt. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241/971 68-0, zu informieren.

Sulingen - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde am Donnerstag, um 11:05 Uhr, eine 18-jährige Sulingerin, die mit ihrem Fahrrad den Radweg des Kreisverkehrs befuhr und die Lange Straße queren wollte. Zeitgleich wollte ein 73-jähriger Autofahrer den Kreisverkehr in Richtung Lange Straße verlassen. Der Autofahrer übersah die Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die 18-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Auto und am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell