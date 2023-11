Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Indischer Tourist im Intercity von Zürich nach Frankfurt am Main bestohlen

Frankfurt am Main (ots)

Am frühen Sonntagmorgen meldete sich ein 44-jähriger indischer Tourist bei der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof, um den Diebstahl seines Rucksacks anzuzeigen. Wie er gegenüber den Beamten angab, wurde ihm der Rucksack von einem unbekannten Täter vermutlich vor Einfahrt in den Frankfurter Hauptbahnhof gestohlen. Den Rucksack hatte er in einer Gepäckablage unmittelbar neben sich abgelegt. Erst nach der Einfahrt in den Hauptbahnhof hatte er den Verlust bemerkt. Trotz einer Absuche des Zuges blieb der Rucksack, in dem sich neben einem hochwertigen Laptop auch Bargeld in Höhe von 1500 Euro befanden, verschwunden. Den Gesamtschaden beziffert er auf rund 4500 Euro. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens setzte der Tourist seiner Reise fort.

