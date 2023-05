Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kennzeichendiebstahl am Petrisberg in Trier

Trier (ots)

Am 10.05.2023, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 20:50 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Kennzeichenpaares an einem PKW, der sich zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz in der Behringstraße, in der Nähe des Turms Luxemburg in Trier, befand. Die Kennzeichen waren an einem grauen Renault Twingo angebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier (Tel.: 0651 9779-5210) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell