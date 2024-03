Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schmierfinken besprüht Unterführung

Bislang unbekannte Täter haben die Unterführung in der Straße "Im Egert" mit Schriftzügen und Schmierereien besprüht. Da die Wörter teils politischen Hintergrund haben dürften, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Ravensburg

Beim Abbiegen Radanhänger touchiert - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Beim Abbiegen von der Möttelinstraße in die Ulmerstraße hat am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr eine bislang unbekannte Autofahrerin den Fahrradanhänger einer Radlerin, die gemeinsam mit ihren Kindern unterwegs war, gestreift. Die beiden Kinder im Anhänger wurden glücklicherweise nicht verletzt, der Fahrradanhänger wurde hingegen leicht beschädigt. Die Unfallverursacherin, vermutlich eine ältere Frau mit einer Beifahrerin, setzte ihre Fahrt nach dem Abbiegen fort, sodass keine Unfallaufnahme möglich war. Das Polizeirevier Ravensburg sucht nun Zeugen zu dem Unfall und nach der unbekannten Fahrerin oder deren Beifahrerin. Bei dem Pkw der Unfallverursacherin soll es sich um einen kleineren schwarzen SUV gehandelt haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Nach Parkrempler davongefahren - Fahrer alkoholisiert

Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Gefährdung des Straßenverkehrs hat das Polizeirevier Ravensburg nach einem Parkrempler am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Brühlstraße gegen einen 67-Jährigen eingeleitet. Der Autofahrer war beim rückwärtigen Ausparken gegen einen BMW geprallt und hatte an diesem einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht. Zunächst stieg der Unfallverursacher aus und begutachtete den Schaden, fuhr dann jedoch einfach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der BMW-Lenker hatte den Unfall jedoch aus der Entfernung bemerkt und sich das Kennzeichen des Flüchtigen notiert. An der Wohnanschrift trafen die zwischenzeitlich verständigten Polizisten auf den 67-Jährigen, der deutlich nach Alkohol roch. Nachdem ein Alkoholvortest über 1,1 Promille ergab, musste der Mann die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Ravensburg

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Mit einer Strafanzeige sowie einem Verwarnungsgeld muss ein 23-Jähriger rechnen, den Beamte des Polizeireviers Ravensburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Sonntag kurz nach 20.30 Uhr mit seinem Audi im Stadtgebiet gestoppt haben. Es stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz des Wagens seit gut zwei Wochen, die Hauptuntersuchung bereits seit einem halben Jahr abgelaufen waren. Der 23-Jährige musste seinen Pkw stehen lassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen der abgelaufenen Hauptuntersuchung zu.

Wangen

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall im Oberauer Weg sind am Sonntag gegen 12 Uhr ein 9-jähriges Kind und ein 47-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr das Mädchen mit ihrem Fahrrad von einem Parkplatz auf den Oberauer Weg ein. Hierbei übersah es den von links kommenden Fahrer eines Motorrollers. Trotz einer Gefahrenbremsung des 47-Jährigenkam es zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden Unfallbeteiligten leicht und begaben sich im Anschluss in ärztliche Behandlung. Während am Motorroller Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand, wird dieser am Fahrrad auf etwa 150 Euro beziffert.

Wangen

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat mutmaßlich am Samstagvormittag in der Dahlbergstraße ein Carport beschädigt. Es entstand Sachschaden an der Blechverkleidung im oberen Bereich von geschätzten 500 Euro. Der Unfallverursacher verließ nach der Kollision die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall, insbesondere zu dem flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wangen unter Tel. 07522/984-0 in Verbindung zu setzen.

Wangen

Fahren unter dem Einfluss von Drogen

Beamte des Polizeireviers Wangen haben bei einem 21-jährigen Fahrzeugführer, den sie am Samstag kurz vor Mitternacht im Stadtgebiet gestoppt haben, eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Der 21-Jährige musste daraufhin die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten und sein Fahrzeug stehen lassen. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Wolfegg

Mann bei Verpuffung von Gaskartusche leicht verletzt

Glück im Unglück hatte ein 21-Jähriger am Samstag in der Fischergasse, als es beim Entzünden eines Grills zu einer Verpuffung kam. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge versuchte der Mann gegen 16 Uhr, den Holzkohlegrill mit einem Bunsenbrenner anzuzünden. Dabei löste sich das Griffstück von der Gaskartusche, das austretende Gas führte zu der Verpuffung. Der 21-Jährige wurde lediglich am Unterarm leicht verletzt, weitere Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Nähe. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 21-Jährigen vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr, die ebenfalls auf den Plan gerufen worden war, konnte wieder abrücken.

