POL-SN: Tatverdächtigen nach Diebstahl gestellt

Schwerin (ots) - Heute wurde ein 32-jähriger Mann dem Haftrichter in Schwerin vorgeführt, nachdem er gestern in Verbindung mit einer Diebstahlshandlung gebracht werden konnte. Er befindet sich mittlerweile auf den Weg in eine Justizvollzugsanstalt. Zunächst kam es am Mittwochabend zu einem Diebstahl einer Geldkassette aus einem Gastronomiegeschäft in der Schweriner ...

mehr