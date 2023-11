LPI-GTH: Rucksack aus Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 26. November, 19.00 Uhr und gestern, 13.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte zu einer physiotherapeutischen Praxis im Bereich Markt und versuchten gewaltsam ins Gebäudeinnere einzudringen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: ...

