POL-MI: Unbekannte zapfen Kraftstoff ab

Minden (ots) - Am Sonntagabend meldete ein aufmerksamer Anwohner der Polizei gegen 21.30 Uhr verdächtige Handlungen an einem gegenwärtig nicht bewohnten Haus in der Beethovenstraße. Drei männliche Personen hätten das Grundstück betreten und später Gegenstände aus dem Haus in einen Pkw verladen. Anschließend sei das Trio in Fahrtrichtung des Bayernrings davongefahren, so die Angaben. Bei Inaugenscheinnahme des ...

mehr