POL-MI: Autofahrer versucht vor Polizei zu flüchten und fährt gegen Baum

Bad Oeynhausen (ots)

Am Montagabend bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 20.30 Uhr einen die Fußgängerzone in Richtung ZOB befahrenden Peugeot. Als dessen Fahrer den Polizeiwagen entdeckte, wendete er am Augustaplatz und setzte die Fahrt auf der Herforder Straße in Richtung Löhne fort.

Daraufhin entschieden die Polizisten den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und gaben Anhaltezeichen. Denen kam der Autofahrer nicht nach und fuhr nach rechts in die Brunnenstraße, wo er das Auto schließlich beschleunigte und in die Elisabethstraße abbog. Beim Versuch in die Dr.-Hopmann-Straße erneut abzubiegen, verlor er schließlich auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle und kollidierte mit einem Baum. Daraufhin setzte der Fahrzeugführer fußläufig seine Flucht fort, konnte aber kurze Zeit später von den Polizisten an der Wilhelmstraße gestellt werden. Trotz Widerstands gelang es ihn zu fixieren und auf die hiesige Polizeiwache zu bringen.

Da sich im Rahmen des Einsatzes der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Fahrens unter Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln ergab, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Löhner seinen Heimweg antreten. Zur Unfallaufnahme wurden Unterstützungskräfte der Polizei Herford entsandt. Die zwischenzeitlich vor Ort erschienene Fahrzeughalterin kümmerte sich eigenständig um den Verbleib ihres Autos.

Infolge seines Verhaltens wird sich der Mann nun wegen unterschiedlicher Verstöße verantworten müssen.

