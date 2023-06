Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Karlsruhe (ots)

Nicht unerhebliche Verletzungen erlitt ein 32-jähriger Mann, nachdem er am vergangenen Samstag in Knielingen von einem noch Unbekannten angegriffen wurde.

Nach den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen gerieten gegen 01.15 Uhr der 32-Jährige und ein noch unbekannter Mann in Streit. In diesem Verlauf trat der Verdächtige dem 32-Jährigen in den Bauch und schlug ihm anschließend gegen den Kopf.

Im Anschluss entfernte sich der Gesuchte offenbar mit einem großen Hund in Richtung der Sängerhalle. Vor der Auseinandersetzung war der mutmaßliche Täter wohl in Begleitung einer Frau mit einem kleinen Hund.

Der Geschädigte kam in ein Krankenhaus.

Zu der Personenbeschreibung existieren bislang nur wenige Erkenntnisse, weshalb die Polizei nun weitere Zeugen dieser Tat sucht. Der Kriminaldauerdienst nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0721/666-5555 entgegen.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell