Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Inzigkofen

Zwei Verkehrsunfälle, eine Person leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße ist am Sonntag gegen 7.15 Uhr eine Motorradfahrerin leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr die 17-Jährige auf ein vor ihr fahrendes Fahrzeug, welches verkehrsbedingt anhalten musste, auf. Sie erlitt hierbei Prellungen am rechten Bein und wurde daraufhin von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während am Motorrad Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand, wird dieser am VW auf etwa 3.000 Euro beziffert. Weil infolge des Unfalls ein weiterer Verkehrsteilnehmer ebenfalls abbremsen musste, ereignete sich nahezu zeitgleich ein zweiter Unfall. Dem Abbremsenden fuhr ein Autofahrer auf, wobei Sachschaden in noch unklarer Höhe entstand.

Sigmaringen

Kaminbrand

Ein Kaminbrand hat Montagnacht, kurz vor 24 Uhr, für einen Feuerwehreinsatz in der Meßkircher Straße gesorgt. Gemeinsam mit einem Schornsteinfeger öffnete die Feuerwehr den Kamin, löschte den kleineren Brand und reinigte den Kamin. Personen wurden nicht verletzt, ebenso dürfte nach bisherigen Erkenntnissen auch kein nennenswerter Sachschaden entstanden sein.

Krauchenwies

Trunkenheit im Straßenverkehr

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf ein 34-Jahre alten Audi-Fahrer zu, der am Mittwochnachmittag offensichtlich erheblich alkoholisiert an seiner Wohnanschrift vorfuhr. Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet und die Polizei verständigt. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin bei dem 34-Jährigen eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Weil sich der Mann auf der Fahrt ins Krankenhaus zu Beleidigungen gegenüber den Beamten hinreißen ließ und zudem Drohungen aussprach, erwarten ihn weitere Strafanzeigen.

Bad Saulgau

Polizisten ziehen Roller aus dem Verkehr

Einen auffällig lauten Roller haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montagabend in der Josef-Bautz-Straße aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle des 17 Jahre alten Zweiradfahrers fiel den Beamten auf, dass am Roller Teile des Sportauspuffs ausgebaut wurden, was die Erlöschung der Betriebserlaubnis zur Folge hat. Dem 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.

Bad Saulgau

Autofahrer steht bei Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Unter dem Einfluss von Drogen stand ein 20 Jahre alter Autofahrer, der am Montag kurz vor 15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Moosheim und Marbach von der Fahrbahn abgekommen und dabei mit mehreren frisch gepflanzten Bäumen sowie dem dortigen Ortsschild kollidiert ist. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wich der 20-jährige Unfallverursacher zuvor einer Katze. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann Cannabis-Patient ist. Nachdem ein Drogenvortest dies bestätigte und positiv auf Cannabis verlief, musste der Fahrzeuglenker in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. An seinem Wagen entstand durch den Unfall ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Mengen

Unter dem Einfluss von Drogen gefahren

Beamte des Polizeiposten Mengen haben am Montagmittag in der Zeppelinstraße eine 21 Jahre alte Autofahrerin gestoppt, die Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel zeigte. Ein Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht und verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Die 21-Jährige musste daraufhin die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten und ihr Fahrzeug stehen lassen. Bei der jungen Frau konnte zudem eine geringe Menge Kokain sichergestellt werden. Sie muss nun mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und einem empfindlichen Bußgeld sowie einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Mengen

Mann ohne Fahrkarte unterwegs - Kontrolleurin stürzt

Ohne gültige Fahrkarte war ein 34-Jähriger unterwegs, der am Montagmittag in einem Zug zwischen Aulendorf von einer Zugbegleiterin kontrolliert wurde. Als sich der Tatverdächtige scheinbar der weiteren Überprüfung entziehen wollte, stieß er die Kontrolleurin beim Aussteigen aus dem Zug in der Türe um. Die Begleiterin stürzte daraufhin rückwärts auf den Bahnsteig und verletzte sich am Rücken und am Kopf. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen den 34-Jährigen, der bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort wartete, wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Bad Saulgau

Überholverbot missachtet

Weil sie am Montagvormittag auf der L 280 zwischen Bad Saulgau und Steinbronnen trotz Überholverbot überholt haben, müssen ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer sowie ein 52-jähriger Skoda-Fahrer mit einer Anzeige an die Bußgeldstelle rechnen. Eine Polizeistreife hatte die beiden Verkehrsteilnehmer beim Überholen beobachtet und diese anschließend kontrolliert. Auch wenn sich beide Autofahrer einsichtig zeigten, hat ihr Verhalten ein Bußgeld und Punkte in Flensburg zur Folge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell