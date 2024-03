Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg/Weingarten

Aggressor beschädigt Haus und beleidigt Polizeibeamte

Mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 21-Jährigen zu, der am Dienstagabend die Polizei auf Trab gehalten hat. Zunächst wurden die Beamten alarmiert, weil der Mann in der Franz-Beer-Straße Steine gegen die Rollläden eines Hauses geworfen hat. Eine Bewohnerin bedrohte und beleidigte der 21-Jährige zudem. Beim Eintreffen der Polizisten war der Tatverdächtige jedoch nicht mehr vor Ort. Rund 90 Minuten später fiel der 21-Jährige durch seine aggressive Art in einem Schnellrestaurant in der Gartenstraße auf. Dort geriet er in Streit mit anderen Gästen und beleidigte im weiteren Verlauf eine Polizeistreife. Die Beamten zeigten den 21-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft an.

Ravensburg / Oberhofen

Verkehrsunfallflucht

Beim Ausparken hat am Montagnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz vor einem Lebensmittelhandel in der Tettnanger Straße einen Mercedes touchiert und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro verursacht. Weil der Unfallverursacher anschließend davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hat das Polizeirevier Ravensburg nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Grünkraut

Beim Abbiegen zum Überholen angesetzt - Motorradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 18 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der B 32 bei Kofeld zu. Der Zweiradfahrer wollte auf dem Streckenabschnitt überholen und übersah hierbei offensichtlich, dass eine Skoda-Fahrerin im Kreuzungsbereich zum Linksabbiegen angesetzt hatte. Der 18-Jährige prallte in der Folge in die Fahrzeugseite des Pkw und wurde mit seinem Motorrad nach links auf eine Wiese abgewiesen. Ein Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 3.000 Euro beziffert.

Grünkraut

Müll in Waldstück entsorgt

Illegal in einem Waldstück entsorgter Müll hat für eine 85-Jährige eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige an die Bußgeldstelle zur Folge. Ein Zeuge hatte am Montagmittag in einem Waldstück mehrere Mülltüten mit diversen Abfällen entdeckt und in diesen persönliche Daten der Frau gefunden. Beamte des Polizeireviers Ravensburg konfrontierten die 85-Jährige daraufhin mit dem Vorwurf. Sie muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Baienfurt

Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Zwei achtjährige Mädchen sind am Dienstag kurz nach 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Waldseer Straße leicht verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Ford-Fahrerin erkannte zu spät, dass die Ampel für sie Rot zeigte. Im weiteren Verlauf touchierte sie die beiden Mädchen leicht, die ihrerseits bei Grün zu Fuß den Überweg nutzten. Beide Kinder stürzten zu Boden und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ob Sachschaden entstand, ist derzeit ungeklärt.

Wangen

Exhibitionist unterwegs

Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen und Beleidigung hat das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen eingeleitet. Der Mann steht im Verdacht, am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Lindauer Straße mit geöffneter Hose Handlungen an sich vorgenommen zu haben. Zudem beleidigte er eine Passantin. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den alkoholisierten 47-Jährigen vorläufig fest. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Wangen

Bagger kippt bei Arbeitsunfall um

Leichte Verletzungen hat ein 49-jähriger Baggerfahrer bei einem Arbeitsunfall am Dienstag kurz nach 13 Uhr im Webereiweg erlitten. Der 49-Jährige führte mit einem Minibagger Erdarbeiten durch. Dabei kippte der schräg stehende Bagger von einem Hügel und kam auf der angrenzenden Wendeplatte zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den 47-Jährigen in eine Klinik. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern derzeit an.

Isny im Allgäu

Lkw-Fahrer am Handy - Fahrzeug wird aufgrund erheblicher Mängel stillgelegt

Weil er während der Fahrt sein Mobiltelefon bedient hat, ist am Montagmorgen der 26 Jahre alte Fahrer eines Kleinlasters auf der B 12 in eine Polizeikontrolle geraten. Auf den Fahrzeuglenker kommen nun ein Bußgeld sowie eine Eintragung in der Verkehrssünderdatei zu. Neben der unerlaubten Handynutzung des Fahrers war auch dessen Lkw in einem desolaten Zustand. Mehrere Risse überzogen die Frontscheibe, die Karosserie wies Roststellen auf und die Reifen waren teils abgefahren. Ein Gutachter bescheinigte dem Fahrzeug später rund drei Dutzend Mängel, die größtenteils nicht unerheblich waren. Der 26-Jährige durfte seine Fahrt folglich nicht fortsetzen, die Fahrzeugschlüssel wurden in Verwahrung genommen.

Bad Wurzach

Mann gerät mit Schüler aneinander

Mit einem Schüler ist am Dienstagnachmittag ein 32-Jähriger auf dem Gelände eines Schulzentrums aneinandergeraten. Nach bisherigen Erkenntnissen fühlte sich der an sich unbeteiligte Mann, der seine Tochter abgeholt hatte, von Schimpfwörtern angesprochen, die eine Schülergruppe austauschte. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Teenager aus der Schülergruppe, in deren Verlauf der 32-Jährige den Jungen unter anderem am Kragen gepackt und zu Fall gebracht haben soll. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat gegen den 32-Jährigen Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Der Teenager wurde vorsorglich in einem Krankenhaus ärztlich untersucht.

Bad Wurzach

Pkw beschädigt

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag auf einem Wanderparkplatz in der Biberacher Straße einen geparkten Renault beschädigt. Vermutlich mit einem Schlüssel wurde der Lack des Wagens zerkratzt, zudem entstanden durch Schläge oder Tritte Eindellungen am Fahrzeug. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 2.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen der offensichtlich mutwilligen Beschädigungen und nimmt Hinweise auf die Täter unter Tel. 07564/2013 entgegen.

