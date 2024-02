POL-PDNW: Mutmaßlich unter Drogeneinfluss...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

... stand ein 36-Jähriger aus der VG Maxdorf, welcher am 28.02.2024 um 16:15 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer fiel bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss im Jahre 2019 auf, weshalb mit diesem auch am heutigen Tag freiwillige Tests zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit durchgeführt wurde. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Da dieser jedoch in einen Vortest nicht einwilligte, wurde diesem letztlich eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel an einen Bekannten übergeben. Nun kommt auf den 36-Jährigen ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

