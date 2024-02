Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneut Einbruch in Zustellstützpunkt der Deutschen Post

Hettenleidelheim (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 27.02.2024 brachen bislang unbekannte Täter erneut in das Postverteilerzentrum in der Gaswerkstraße ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters mittels Brecheisen Zugang zum Objekt. Im Objekt durchwühlten die Täter diverse Pakete. Ob etwas entwendet wurde, kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, oder im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Gaswerkstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt(06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

