POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum von 26.02.2024 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde ein an der Haltestelle Ellerstadt Ost abgestellter Roller entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Marke des Rollers ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Dürkheim Daniel Mischon, ...

