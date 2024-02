POL-PDNW: (Ellerstadt) - Roller gestohlen

Grünstadt (ots) - Am Montag, 26.02.2024 kam es im Laufe des Tages zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Lisztstraße in Grünstadt. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer und verschafften sich durch Einschlagen von Fensterscheiben Zutritt in die Wohnhäuser. Aus den Anwesen wurden Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat ...

