Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sicherstellung eines Hundes

Kindenheim (ots)

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu polizeilichen Einsätzen in Kindenheim aufgrund eines freilaufenden Schäferhundes. So gingen auch am Montag, 26.02.2024 gegen Abend mehrere Anrufe bei der Polizeiinspektion Grünstadt ein, dass der Schäferhund erneut frei im Ort herumläuft und auch Personen angesprungen habe. Gebissen habe der Hund nicht, durch das Anspringen sei jedoch ein Kind gestürzt und leicht verletzt worden. Aus vorangegangenen Einsätzen waren sowohl der Hund, als auch sein Besitzer den Beamten bekannt. In der Wohnung des Besitzers konnte durch die Beamten lediglich ein Mitbewohner des Hundehalters angetroffen werden, welcher angab, dass der Hund wohl eigenständig die Wohnungstür geöffnet habe und davongelaufen sei. Durch das nachlässige Verhalten des Besitzers ist es dem Hund immer wieder möglich, aus der Wohnung zu laufen oder sich beim Gassi-Gehen loszureißen. Zur Verhinderung weiterer Gefährdungen Dritter wurde der Hund vor Ort präventiv sichergestellt und in ein Tierheim verbracht. Gegen den Hundehalter wird nun u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, da ein Kind durch das Anspringen des Hundes leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell