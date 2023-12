Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftradfahrer prallt gegen stehendes Fahrzeug

Zeugen gesucht

Wegberg-Arsbeck (ots)

Am 8. Dezember (Freitag) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 15-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Jugendliche war gegen 07.55 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Endstraße in Fahrtrichtung Alte Landstraße unterwegs und beabsichtigte, an einem in seiner Fahrtrichtung am Straßenrand geparkten Pritschenwegen vorbei zu fahren. Zur gleichen Zeit fuhr laut einem Zeugen ein silberfarbener Kleinwagen in Gegenrichtung über die Endstraße. Der Zweiradfahrer bremste vor dem stehenden Pritschenwagen ab, um den entgegenkommenden silberfarbenen Wagen vorbeifahren zu lassen, beschleunigte dann aber nach ersten Erkenntnissen wieder und stieß mit seinem Roller gegen die linke Heckseite des geparkten Kfz. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Endstraße wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden silberfarbenen Wagens als zusätzlichen Zeugen beziehungsweise Zeugin. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

