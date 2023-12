Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seniorin zahlt Geld an angeblichen Wasserwerkmitarbeiter

Zeugensuche

Wegberg-Beeckerheide (ots)

Am Donnerstagvormittag (7. Dezember) klingelte ein bislang unbekannter Mann gegen 11 Uhr im Schlehenweg an der Haustür einer Seniorin, stellte sich als Mitarbeiter des Wasserwerks vor und gab an, nach einem Rohrbruch in der Nachbarwohnung nun die Wohnung der älteren Frau überprüfen zu müssen. Daraufhin ließ sie den Unbekannten hinein. Dieser überprüfte den Wasserfluss im Bad. Danach verlangte der unbekannte Täter eine sofortige Bezahlung und redete solange auf die ältere Dame ein, bis diese ihm einen dreistelligen Betrag an Bargeld übergab. Der angebliche Wasserwerksmitarbeiter war zirka 165 Zentimeter groß und trug eine schwarze Hose, eine blaue Weste sowie eine Kappe. Er hatte eine stämmige Figur. Wem ist der Mann aufgefallen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell