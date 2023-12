Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Älterer Mann übergibt Bargeld und Schmuck an falschen Polizisten

Zeugensuche

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am Mittwoch (6. Dezember) erhielt ein Gerderather gegen 17.30 Uhr den Anruf eines Mannes, der sich ihm gegenüber als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer berichtete von Einbrechern, die in Gerderath unterwegs seien und es auf das Eigentum des Rentners abgesehen hätten. Dem Unbekannten gelang es, den Senior dazu zu bringen, sein Bargeld und Schmuck zu verpacken und an einen weiteren bislang unbekannten Mann zu übergeben, der gegen 20 Uhr an der Wohnanschrift des alten Mannes erschien und ihm zuvor am Telefon ebenfalls als angeblicher Polizist angekündigt wurde. Der Abholer war etwa 20 bis 30 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, hatte ein schmales Gesicht und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Er war zudem hell bekleidet. Wer hat den Abholer gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Wer hat im Bereich des Barbararings zur in Rede stehenden Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell