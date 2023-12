POL-HS: Kleinkraftrad gestohlen

Selfkant-Süsterseel (ots) - Im Tatzeitraum zwischen dem 3. Dezember (Sonntag), 15 Uhr, und dem 5. Dezember (Dienstag), 15.10 Uhr, schlugen unbekannte Personen in der Straße An der Waldschänke an einem Mercedes Sprinter eine Scheibe ein, zogen das Zündschloss und manipulierten unterhalb des Lenkrads an Kabeln. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Fahrzeug zu stehlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

