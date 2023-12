Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angefahrene Fußgängerin nach Verkehrsunfall verstorben

Zeugensuche

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Die Seniorin, die am Sonntagabend (3. Dezember) auf der Straße Schwarzer Weg zu Fuß unterwegs war (wir berichteten im Polizeibericht Nummer 336 vom 4. Dezember darüber) und dort gegen 18.15 Uhr von einem rückwärts aus einer Hauseinfahrt fahrenden Pkw erfasst wurde, erlag am Dienstag (5. Dezember) in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

