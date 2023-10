Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Gesuchter mit vier Haftbefehlen verhaftet

Berggießhübel (ots)

In den vergangenen zwei Tagen mussten vier Personen aus Rumänien sowie aus der Slowakei ihre Reisepläne zunächst stornieren, aufgrund von polizeilichen Ausschreibungen.

Nach den Überprüfungen ihrer Personalien am Rastplatz der A17 "Am Heidenholz" sowie in Bahratal wurden diese, aufgrund von nationalen Ausschreibungen, verhaftet. Ein slowakischer Staatsangehöriger (26 Jahre) konnte die geforderte Geldstrafe, in Höhe von 1.144,50 Euro, nicht bezahlen und befindet sich jetzt in der Justizvollzugsanstalt Dresden.

Am Donnerstag kontrollierten ebenfalls Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei aus Duderstadt einen Rumänen, im Alter von 42 Jahren, in Bahratal. Dieser war kurz zuvor aus der Tschechischen Republik nach Deutschland mit einem Transporter eingereist. Nach der Überprüfung seiner Personalien erfolgte seine Verhaftung und er wurde zur Bundespolizei nach Berggießhübel in Polizeigewahrsam genommen.

Gegen den Mann lagen vier nationale Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Braunschweig und eine weitere Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim vor. Der Gesuchte hat sich zum Antritt der Erzwingungshaft nicht gestellt und tauchte unter. Eine erhebliche Geldstrafe musste er jetzt aufbringen um nicht die nächsten 128 Tage in einer Justizvollzugsanstalt zu verbringen. Mit mehreren Telefonaten konnte er seine Einlieferung verhindern und eine Frau bezahlte die hohe vierstellige Geldstrafe von 8.327,50 Euro bei der Bundespolizei ein.

Somit durfte dieser seine Reise nach Niedersachsen fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell