POL-PDPS: Shouldersurfer auch in Pirmasens erfolgreich

Gerade am letzten Donnerstag wurde über einen gleichgelagerten Fall in Zweibrücken berichtet:

https://s.rlp.de/CgaeH

Wie erst jetzt beanzeigt wurde, kam es bereits am Dienstag in Pirmasens in der Marienstraße zu einem Fall mit exakt gleichem Strickmuster. Eine 70-jährige Frau aus Pirmasens ließ sich von einem Mann während des Abhebevorganges am Geldautomaten ablenken. So konnte die noch im Automaten steckende Karte unbemerkt ausgetauscht werden. Zuvor muss der Mann so nahe bei der Frau gestanden haben, dass es ihm gelang, die PIN-Nummer bei der Eingabe zu erkennen. Das Opfer erkannte erst zwei Tage später bei einem Einkaufsversuch, dass sie eine "falsche" EC-Karte hatte. Zwischenzeitlich hatte der Täter in fünf Abhebevorgängen insgesamt 700 Euro vom Konto der Frau abgehoben.

Beschreibung des Täters: Mittelgroß, trug einen schwarzen Mantel mit Hut, osteuropäisches Erscheinungsbild. Er versuchte, sein Gesicht zu verdecken, und redete nicht.

Und wieder wird darauf hingewiesen, dass man am Geldautomaten auf gebührenden Abstand bestehen muss. Auf Ablenkungsversuche nicht eingehen, notfalls die Transaktion abbrechen. Sofort einen Bankmitarbeiter und die Polizei verständigen.

