Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Scheiben an PKW eingeschlagen/Zeugenaufruf

Dimbach (ots)

Wie am Wochenende bekannt wurde, schlugen bislang unbekannte Täter im Zeitraum Mittwoch, 01.11.2023 bis Sonntag, 11.11.2023, 16.00 Uhr an einem auf dem Sportplatz in Dimbach abgestellten, abgemeldeten, blauen PKW mehrere Scheiben ein. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

