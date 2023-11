POL-PDPS: Wäschetrockner im Wohnhaus Pfalzblick löst Brand aus

Hauenstein (ots) - Am Sonntag, um 15:50 Uhr, meldete ein Passant eine in Vollbrand stehende Holzhüt-te circa 50 Meter neben der K38 an einem Steilhang im Wald. Die Feuerwehr Hauen-stein war mit 25 Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Die ältere Gartenhütte brannte vollständig ab. Anwohner hörten circa eine halbe Stunde vor dem Brand Kindergeschrei aus Richtung der Hütte. Zu Personenschäden kam es nicht. Zur ...

