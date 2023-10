POL-PDPS: Verkehrsunfall mit nicht zugelassenem PKW/Fahrer unter Drogeneinfluss

Bundenthal (ots) - Am Freitag, 13.10.2023, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter die Beifahrertür an einem PKW Mercedes GLA, welcher in der Pirminiusstraße in Bundenthal abgestellt war. Der Schaden dürfte im oberen dreistelligen Eurobereich liegen. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email ...

mehr