Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zwischen Freitagabend, 22:30 Uhr, und Samstagmorgen, 09:00 Uhr, kam es in der Ernstweilertalstraße 4 in Zweibrücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte dabei, vermutlich im Vorbeifahren, einen längs am Fahrbahnrand geparkten PKW. An dem geparkten Fahrzeug, einem schwarzen Mercedes-Benz, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen momentan nicht vor. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zu melden (Tel. 06332/9760 o. pizweibruecken@polizei.rlp.de) |pizw

