Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unbekannte zerstören Glaseingangstür einer Immobilienagentur

Betzdorf (ots)

Am 29.08.2023, zwischen 17:00 und 21:42 Uhr zerstörten bislang unbekannte Täter die Glaseingangstür einer Immobilienagentur in der Wilhelmstraße in Betzdorf. In den Räumlichkeiten selber wurden keine weiteren Beschädigungen begangen und auch kein Inventar entwendet. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

