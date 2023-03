Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall- Fußgängerin leicht verletzt

Trossingen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 7.45 Uhr, ist es auf einem Kundenparkplatz in der Ernst-Haller-Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt worden ist. Eine 81-jährige Fahrerin eines VW Golf war auf dem Parkplatz von einer Filiale eines Nonfood- Händlers in Richtung eines Bekleidungsgeschäftes unterwegs. Dort bog die Frau nach links in Richtung eines Lebensmitteldiscounters ab und prallte mit einer 21-jährigen Fußgängerin zusammen, die den Fahrweg der Autofahrerin querte. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin über die Motorhaube des VW geschleudert und fiel anschließend auf den Boden. Hierbei verletzte sich die junge Frau leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am VW entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

