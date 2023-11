Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Forsthaus/Zeugenaufruf

Niederschlettenbach (ots)

Im Zeitraum Freitag, 17.11.2023, 11.00 Uhr bis Samstag, 25.11.2023, 16.00 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter ein Fenster am Forsthaus Niederschlettenbach, in der Erzgrube ein und verschafften sich Zutritt ins Gebäude. Auch an einem Nebengebäude wurde ein Fenster eingeschlagen. Nach bisherigen Ermittlungsstand dürften der oder die Täter im Forsthaus übernachtet haben. Entwendet wurde offensichtlich nur ein Holztisch. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 600.- Euro belaufen. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

