BPOLI DD: Schleusung in Dresden-Prohlis - Schleuser in Haft

Sonntagnacht (10.09.2023) nahmen Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden einen mutmaßlichen Schleuser fest.

Gegen 01:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen schwarzen PKW mit polnischer Zulassung an der Autobahnanschlussstelle Dresden Prohlis.

Der Fahrer und die acht Insassen konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen und gaben an türkische Staatsangehörige zu sein.

Der 33-jährige Fahrer und mutmaßliche Schleuser wurde vor Ort vorläufig festgenommen.

Die vierköpfige Familie (beide 29, 5,2) und die vier Männer im Alter von 28 bis 33 Jahren wurden nach der polizeilichen Bearbeitung an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Der mutmaßliche Schleuser wurde am Montagnachmittag (11.09.2023) dem Haftrichter am Amtsgericht Pirna vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete die Unterbringung in der Justizvollzugsanstalt Dresden an.

