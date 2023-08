Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Sexuelle Belästigung in zwei Fällen

Dresden (ots)

Am Mittwochnachmittag (24.08.2023) gegen 15:45 Uhr meldeten sich zwei Mädchen (13,15) bei der Bundespolizeiwache im Dresdner Hauptbahnhof. Sie gaben an, dass sie zuvor in der S-Bahn auf der Strecke von Freital nach Dresden von einem Mann sexuell belästigt worden.

Sie sagten aus, dass ein Mann in der Sitzreihe vor ihnen, seine Hand durch die Sitzreihe steckte und das Knie der 13-Jährigen berührte. Trotz der Aufforderung dies zu unterlassen, steckte der Mann noch zwei weitere Male die Hand nach den Mädchen aus und versuchte sie erneut zu berühren.

Dank der schnellen Kameraauswertung, konnten die Bundespolizisten den Tatverdächtigen ausfindig machen und am Wiener Platz festnehmen. Die Bundespolizei Dresden leitete gegen den afghanischen Staatsangehörigen ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

Nur einige Stunden später meldeten zwei weitere Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren bei der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof. Auch sie gaben an, von einem Mann verfolgt und unsittlich berührt worden zu sein. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Dresden, den Tatverdächtigen auf der Bank sitzend im Bereich des Wiener Platzes ausfindig machen. Der 26-jährige Pakistaner war zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt zuständigkeitshalber die Polizeidirektion Dresden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell