BPOLI DD: 20 Geschleuste im Dresdner Norden - Zwei Schleuser in Haft

Dresden (ots) - Am Montag (31.07.2023) ging es für einen 40-Jährigen nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub beinahe in Haft. Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden kontrollierten den Mann direkt nach seiner Ankunft am Flughafen Dresden. Da gegen den deutschen Staatsangehörigen zwei Haftbefehle wegen Computerbetrug und Erschleichen von Leistungen vorlagen, nahmen ...

