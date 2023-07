Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Zu hohe Geschwindigkeit führt zu Unfall - Fahrer flüchtig

Am Samstag kam es gegen 22.44 Uhr in der Platzstraße in Bad Saulgau zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden, nach welchem der Unfallverursacher flüchtete. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit einem Kleinbus die Platzstraße in Fahrtrichtung Ortsausgang und kam dort im Bereich einer S-Kurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Toyota einer 19-jährigen Verkehrsteilnehmerin, welche trotz der erkannten Gefahr ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen konnte. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um den Schaden zu kümmern von der Unfallstelle. Am Toyota entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Kleinbus in der Art eines Volkswagen Multivan und müsste durch den Verkehrsunfall ebenfalls erheblich beschädigt worden sein. Zeugen zu dem Verkehrsunfall oder mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter 07581 482-0 zu melden.

Sigmaringen

Mit Stein aus Gleisbett denkmalgeschützten Haus beschädigt

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bislang unbekannte Person im Zeitraum von Freitag, 22.00 Uhr bis Samstag, 07.45 Uhr indem mittels eines Steins der Fenstersims sowie die Scheibe eines Hauses in der Fürst-Wilhelm-Straße in Sigmaringen beschädigt wurde. Dabei gehen die Ermittler bislang davon aus, dass der unbekannte Täter einen Stein aus dem Gleisbett des Bahnhofs Sigmaringen mitnahm und sich anschließend in den Innenhof des nahgelegenen Gebäudes begab. Dort wurde zunächst mittels des Steines der Fenstersims eines denkmalgeschützten Hauses beschädigt. Im Anschluss wurde der Stein gegen ein dortiges Fenster geschleudert und dabei die Fensterscheibe zerstört. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter 07571 104-0 zu melden.

