POL-AA: Ostalbkreis: Parkendes Fahrzeug beschädigt - LKW überholt gefährlich

Aalen (ots) - Waiblingen: Diebstahl auf Baustelle Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen entwendeten Diebe von einer Baustelle in der Straße Wendelkönig rund 150 Meter an Rohrteilen. Der Wert beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen. Schorndorf: vorfahrt missachtet An der Einmündung der Straße An der Wieslauf zur Miedelsbacher Straße ...

mehr