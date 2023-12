Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl und Unfälle

Waiblingen: Diebstahl auf Baustelle

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen entwendeten Diebe von einer Baustelle in der Straße Wendelkönig rund 150 Meter an Rohrteilen. Der Wert beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Schorndorf: vorfahrt missachtet

An der Einmündung der Straße An der Wieslauf zur Miedelsbacher Straße missachtete am Freitag gegen 9.45 Uhr eine 60-jährige Ford-Fahrer die Vorfahrt eines 23 Jahre alten Seat-Fahrers. Beide beteiligte zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Winnenden: Unfallflucht auf B14

Ein 21-Jähriger befuhr am Freitag gegen 6.30 Uhr mit seinem Golf die B14 aus Richtung Waiblingen kommend. Kurz vor Winnenden wechselte ein unbekannter Fahrzeuglenker vom rechten auf den linken Fahrstreifen, sodass der 21-Jährige ausweichen musste. In der Folge stieß er gegen die Schutzplanken, der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 in Verbindung zu setzen.

